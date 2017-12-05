أكدت مصادر، أن الجهات الأمنية لم تسجل أي مخالفات أمنية في الواجهة البحرية الجديدة لمدينة جدة حتى الآن، وأن كل المخالفات المسجلة منذ افتتاح الواجهة الأربعاء الماضي اقتصرت على المخالفات البلدية.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، أن جميع من رصدتهم كاميرات المراقبة والمراقبون الميدانيون لتعديهم على مجسمات وألعاب المشروع، أو أوقدوا المواقد أو أشعلوا الفحم لغرض الشيشة والشواء، أو ارتكبوا مخالفات تشوه أو تضر بمنشآت المشروع، أو الباعة المتجولين، أو ارتكبوا مخالفات مرورية، أحيلوا للجهات المختصة.
وكانت الواجهة البحرية الجديدة لمدينة جدة قد جرى افتتاحها الأربعاء الماضي، وأكدت أمانة جدة أنها وضعت 125 كاميرا وفريقا رقابيا لمراقبة المخالفات في المشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مبينة أنها رصدت عدداً من المخالفات، تورط فيها 25 مواطناً جرى ضبطهم، وسجلت فقدان نحو 150 طفلاً، أعيدوا لذويهم.
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