نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصا في مواطنين أحدهما بمحافظة الطائف والآخر بمدينة الدمام.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن مثيب بن محمد بن عبدالله السبيعي أقدم على قتل طماح بن محمد بن عبدالله السبيعي، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش، ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما.
وأشارت إلى أن المواطن خالد بن عوض بن فهد العتيبي أقدم أيضا على قتل سعيد بن سالم بن محمد المري، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس، ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج