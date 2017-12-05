نقلت مصادر أنه تم تخصيص مبلغ 173 مليون ريال لتشغيل الحافلات الجديدة المزمع دخولها للخدمة، بدلاً من حافلات “خط البلدة” الشهيرة في مدينتي الرياض وجدة.
وأوضحت المصادر أن المبلغ المرصود سيقوم بتوفيره الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة جدة من ميزانيتيهما، مبينةً أنه تم تخصيص 36.5 مليون ريال في السنة لمدينة الرياض ولمدة سنتين، و20 مليوناً في السنة لمحافظة جدة ولمدة خمس سنوات.
وأبانت بحسب “الحياة” أن قيمة التذكرة بالحافلات الجديدة ستكون ثلاثة ريالات للراكب الواحد، على أن يكون لهيئة النقل العام صلاحية تعديل الأسعار في حال رفع أسعار الوقود، وأن تقوم باختيار مشغل الخدمة وتحديد مسارات التشغيل ونقاط التوقف، بما يراعي الانسجام وعدم التعارض مع قطار الرياض أو مشروع مترو جدة المزمع تنفيذه.
من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن الحملة التفتيشية على حافلات خط البلدة مستمرة حتى ربيع الآخر، على أن يكون انطلاق خدمات النقل العام بالحافلات الجديدة في جمادى الآخرة، حيث سيكون عملها بشكل مؤقت لحين اكتمال مشاريع النقل العام بالكامل.
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