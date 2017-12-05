أصدر مدير جامعة الطائف قرارا بإعفاء وكيل الجامعة، بسبب وجود مخالفات تتعلق بالنشر العلمي في بحث سابق.
وأوضحت الجامعة في بيان لها أن القرار جاء بناء على موافقة وزير التعليم، لافتة إلى أنه تم تكليف وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع بالعمل وكيلاً للجامعة، إضافة إلى عمله لحين تعيين بديل.
وأشارت إلى أن المخالفات سيتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية بإحالتها للجان العلمية المختصة، لافتة إلى أن قرار الإعفاء صدر بهدف ضمان سلامة التحقيقات الجارية وحيادها حتى صدور نتائجها النهائية. وفق “أخبار24”.
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