تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور جنوب العاصمة يديره إثيوبيان “في العقد الثالث من العمر” من مخالفي نظامي الإقامة والعمل.
وأشارت شرطة المنطقة إلى أنها تمكنت من تحريز عينة من المضبوطات وإتلاف المصنع وإيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وأضافت أن ذلك يأتي استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج