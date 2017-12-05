كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن توطين قطاع الذهب والمجوهرات الذي بدأ تطبيقه منذ الأحد الماضي، سيوفر 20 ألف وظيفة للشباب السعودي.
وأكد أبا الخيل، أن الوزارة ماضية في تنفيذ قرار توطين في أسواق الذهب، الذي يأتي ضمن مبادرات الوزارة لتوطين العديد من الأنشطة والقطاعات، انسجاما مع رؤية 2030.
وأوضح متحدث العمل والتنمية الاجتماعية، أن غرامة مخالفة قرار توطين أسواق الذهب تصل إلى 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة، فيما ستحال المحلات التي يشتبه في أنها تمارس التستر التجاري إلى وزارة التجارة والاستثمار. “أخبار24”.
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