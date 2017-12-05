زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أسرة الفرم وقدم العزاء والمواساة لهم في وكيل أمير الفوج 22 بندر بن عبدالمحسن الفرم.
وسأل الأمير فيصل بن بندر الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة الفرم عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره داعية الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته. وفق “أخبار24”.
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