ذكرت الجهة العقارية المطورة لمشروع واجهة الدمام السكني أن قيمة الفلل المطروحة لمستفيدي الدعم السكني في برنامج وزارة الإسكان تقدر بـ 595 ألف ريال.
وأكدت الشركة المطورة، وفقاً لـ “الوطن”، أن 80% من الوحدات السكنية للمشروع والبالغة 590 فيلا، ستخصص لمستفيدي الوزارة؛ حيث تأتي امتداداً لدفعات برنامج “سكني”.
وأوضحت أن لديها خطة أولية مع الوزارة لتسليم 100 وحدة سكنية كل 8 أشهر، لافتاً إلى أن عمليات الحجز والمعاينة بدأت لتسويق الوحدات السكنية بمشروع الواجهة، على المواطنين من مستفيدي الدعم السكني.
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