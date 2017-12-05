أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ انتظاره أخباراً مُفرحة بشأن عودة الرياضة الكويتية، مشيراً إلى دعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد له في هذا الملف.
وقال آل الشيخ في تغريدة دوّنها على حسابه بموقع “تويتر”: “إن شاء الله أخبار مفرحة عن عودة الرياضة الكويتية، ومثل ما قلت سابقا هذا أقل ما نقدمه لأبونا الشيخ صباح، والشكر لسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعمه لي في هذا الملف”.
وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أوضح عقب لقائه في موسكو برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، أنه شعر من خلال الحديث معه بقرب رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية. وفق “أخبار24”.
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