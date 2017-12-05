قدّم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عزاءه للشعب اليمني في اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح علي يد الميليشيات الحوثية، وفي كافة الشهداء الذين سقطوا في انتفاضة صنعاء في الأيام الماضية، مطالباً الشعب بالوقوف جميعاً ضد هذه العصابات.
ودعا هادي في كلمة له وجهها اليوم (الاثنين) على خلفية مقتل الرئيس السابق علي صالح، الشعب اليمني إلى الانتفاض بوجه ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن صنعاء ستنتصر وتبقى عربية.
وقال هادي: “أتوجه إليكم بقلب متسامح وبإرادة صلبة لنفتح صفحة جديدة ولنخلص يمننا الحبيب وكل ترابنا الطاهر من هذا الكابوس”.
وشدد أن الجيش المرابط على حدود صنعاء، سيدعم الانتفاضة، داعيا كل قواعد وقيادات حزبنا الكبير المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف قيادتها الشرعية وخلف الشرعية الدستورية والحكومة الشرعية.
واختتم هادي: “صنعاء ستنتصر وستعود عربية كما هو عهد أبناءها بها، بفضل نضال وتضحيات أبناء شعبنا جميعاً، ودعم ومساندة اشقائنا الكرام في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية”. “أخبار24”.
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