ذكرت مصادر مقربة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أن ميليشيات الحوثي تحتجز جثمانه وترفض تسليمه لذويه، بجانب جثامين مرافقيه الذين قتلوا معه برصاص الحوثيين أمس (الإثنين).
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياض”، أن الحوثيين اشترطوا على ذوي الرئيس اليمني السابق لتسليم جثته، عدم الإعلان عن موعد دفنه وعدم إقامة جنازة شعبية له وأن يقتصر حضورها على عدد من أقاربه، بالإضافة لعدم دفنه بحديقة جامع الصالح في العاصمة صنعاء كما أوصى علي صالح قبل مقتله.
وأكد الصحفي اليمني المقرب من علي عبدالله صالح لؤي مرعي صحة الخبر، حيث أوضح أن الحوثيين يخافون تسليم الجثمان حتى لا تقام له جنازة شعبية، واصفاً إياهم بالجبناء الذين لا يمتلكون ذمة ولا ديناً ولا شرفاً.
من جانبه، قال القيادي الحوثي علي العماد وفقاً لموقع “مصراوي”، إن جثمان علي عبدالله صالح لدى وزارة الداخلية التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، رافضاً الحديث عن تسليمه إلى ذويه أو دفنه.
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