رصد تقرير صحفي استمرار عدد من محلات الذهب في بعض الأسواق في إغلاق أبوابها بحجة إجراء صيانة، بعد صدور قرار بتوطين القطاع، خوفاً من فرض غرامات مالية عليها لعدم التزامها بالقرار.
وبيّن التقرير وفقاً لـ “المدينة”، وجود تراجع ملحوظ في عدد محلات الذهب المفتوحة، وذلك بعدما كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن وجود 85 فرقة تفتيشية تضم ما بين 6 إلى 7 أفراد تقوم بجولات ميدانية على المجمعات والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق قرار التوطين.
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