نشر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، صوراً له برفقة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، خلال مرافقة الأخير له في رحلة برية أثناء زيارته للمملكة.
وأظهرت الصور وزير الطاقة الأمريكي وهو يجلس على الرمال ويمسك بصقر ويتناول طعاماً شعبياً، فيما أظهرت صورة أخرى بيري بالزي السعودي ممسكاً بسيف ومرتدياً البشث والشماغ والعقال.
يذكر أن ريك بيري قد التقى أمس (الإثنين) خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض؛ لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة، كما التقى أيضاً بولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لبحث مجالات الشراكة في قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة.
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