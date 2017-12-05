كشف تقرير تلفزيوني مصور، قيام مجموعة من الشباب السعوديين بمواجهة معوقات عادات المجتمع في ثقافة العيب وامتهنوا العمل في محطات الوقود بالأحساء.
وأوضح أحد الشباب خلال لقاء له عبر برنامج “الراصد”، الذي تبثه قناة “الإخبارية”، أنه علم بوجود وظائف للعمل في محطة الوقود عن طريق تطبيق التواصل “واتساب”، مشيراً إلى أنه لا يوجد عيب في العمل وكسب لقمة العيش.
فيما كشف شاب آخر يعمل في نفس المحطة التي توجد في مدينة العمران، أن الرواتب تتراوح ما بين 3100 ريال إلى 3700 ريال شهرياً، مع يومين إجازة أسبوعياً.
من جهتهم، أبدى بعض المواطنين الذين أتوا بمركباتهم لتعبئة الوقود، إعجابهم بهؤلاء الشباب، مطالبين باقي محطات الوقود بتعيين شباب سعوديين في نفس المهن.
فيديو | #الراصد يقف على قصة شباب سعوديين كسروا حاجز الخجل والعيب وعملوا داخل محطة بنزين. pic.twitter.com/S3NuA9TExq
— الراصد (@alraasd) ٤ ديسمبر، ٢٠١٧ وفق”أخبار24″.
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