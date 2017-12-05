قدم أحمد نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تعازيه للشعب اليمني في مقتل أبيه، متعهداً بأن دماءه ستكون جحيماً على الحوثيين الذين وصفهم بأذناب إيران أينما وجدوا.
وقال أحمد صالح في بيان منسوب له نشرته مواقع إخبارية، إن الحوثيين مارسوا الفساد في الأرض والانتقام الممنهج لمدة 3 سنوات، داعياً أنصار والده لاستكمال معركة الوطن ضد الحوثيين.
وأكد خلال البيان أنه سيقود المعركة بنفسه حتى طرد آخر حوثي من اليمن، مشدداً على ضرورة استعادة اليمن من أيدي الميليشيات الحوثية، وعدم تمكينهم من العاصمة صنعاء. وفق”أخبار24″.
عاجل | أحمد صالح: سأقود المعركة حتى طرد آخر حوثي من #اليمن. #الإخبارية
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2017
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