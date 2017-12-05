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شهدت حياة الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، العديد من المحطات المضطربة مع الحوثيين الذين تحالف معهم تارة وحاربهم تارات عدة قبل أن يغدروا به اليوم ويغتالوه مع عدد من مرافقيه.
نستعرض في هذا التقرير أبرز محطات علي عبدالله صالح:
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج