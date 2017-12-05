تبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في المشاجرة التي وقعت بين أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحدى الفتيات، التي تعمل بمحل داخل أحد الأسواق، وذلك بسماع أقوال جميع الأطراف والشهود، ومعاينة البيانات.
وأوضح شقيق الفتاة أن القضية ستأخذ مجراها النظامي لمعرفة الحقيقة، لينال المخطئ عقابه بالشرع بعد جمع الأدلة وتقديمها للنيابة العامة.
وكشف أن هنالك مقطع فيديو آخر من داخل المحل، يفضح الاعتداء الذي تعرضت له أخته، والذي تسبب بكدمات وإصابات بسيطة متفرقة، وأن الجهات الأمنية تتحفظ عليه.
وقال، في مداخلة مع “الراصد”، إنه يكن الاحترام لجهاز الهيئة، وإن ما حدث خطا فردي يجب محاسبة المتسببين فيه.
وكانت الرئاسة العامة للهيئة فرع منطقة الرياض أصدرت بيانا بأنها ستقوم بالتحقيق في الواقعة، بعد أن اتهم أخو الفتاة رجال الهيئة بالاعتداء عليها بالضرب على الفك، وكسر أظافرها.
فيديو | بعد مشاجرة مع فتاة ومصادرة هاتفها.. #الراصد يستضيف شقيقها و @bip_ksa تحقق في القضية.@PvGovSa pic.twitter.com/b0LQHi1f8r
— الراصد (@alraasd) ٤ ديسمبر، ٢٠١٧ وفق “أخبار24”.
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