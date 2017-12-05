طلبت إحدى الأمهات من قاضي المحكمة الجزائية بعدم الحكم على ابنها بعقوبة، بعد أن أحيل إلى المحكمة بتهمة ضربه لها وهو سكران.
وأظهر مقطع فيديو الأم وهي تبكي، داخل المحكمة، وتريد إطلاق سراح ولدها، وتخشى أن يحكم عليه القاضي بالسجن والجلد، ويبدو أنها بكت داخل مجلس القضاء، فأمر القاضي بإخراجها منه، حسب إفادة المتحدث في المقطع.
وقد أحالت النيابة العامة الابن إلى المحكمة الجزائية بعد اعتدائه بالضرب على الأم، وشربه المسكر، حيث لم يستطِع والداه التصدي له لكبر سنهما. وفق”أخبار24″.
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