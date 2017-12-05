توعّد توفيق صالح عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي اغتيل أمس (الاثنين) على يد ميليشيات الحوثي، الحوثيين بأنهم فتحوا على أنفسهم أبواب جهنم.
وأوضح صالح على حسابه في “فيسبوك” أن كل يمني شريف هو علي عبدالله صالح، وأنه لم يمُت لأنه في قلب كل يمني، والثورة مستمرة، والكهنوت إلى زوال، وأن الشرارة لن تنطفئ مهما عملوا، وقد فُتحت عليهم أبواب جهنم، والشعب لهم بالمرصاد، من كل محافظات الجمهورية.
يُذكر أن عبدالملك الحوثي أعلن اليوم مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر جثته. وفق”أخبار24″.
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