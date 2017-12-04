يتقدم
#تعليم_الخرج بخالص التهاني للفائزين بالمسابقةالوطنية للغة العربية على مستوى تعليم الخرج أ. عبدالرحمن رمضان خميس تصميم التدريس أ. أحمد محمد المعداوي تصميم تطبيق عبدالعزيز مشاري الشهراني وسم تويتر وتم ترشيحهم للمشاركة على مستوى الوزارة في المسابقةالوطنيةللغة العربية
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
- 04/12/2017 تعرف علي بداء الدوام الشتوي
- 04/12/2017 تنفيذ حكم القتل قصاصا بجان قتل آخر وسلب ما معه من أموال بالرياض
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
نهاية التمدّد الإيراني انطلَق من صنعاء !
أنس القاسم511 0
الهروب من قصر ميجيهيريا
سعد بن سليمان الفريخ1547 0
(شتاء.. شتاء..)
ماجد سليمان5978 0
شجرة الزقوم
نواف الحربي9065 0
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار
وسميه العتيبي9758 0
هل أنت مستعد للتوقف عن سرقة ذاتك؟
سعد الفريخ11347 0
تعليم الخرج يتقدم بخالص التهاني للفائزين بالمسابقةالوطنية للغة العربية
تعليم الخرج يتقدم بخالص التهاني للفائزين بالمسابقةالوطنية للغة العربية
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
يتقدم
يتقدم
لا يوجد وسوم
0 252
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884961183.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج