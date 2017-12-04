اعتمد مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار أسماء الفائزين في فعاليات المسابقة الوطنية للغة العربية للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ في مختلف فئات ومجالات المسابقة ..
وكانت وزارة التعليم قد أطلقت المسابقة مع بداية العام الدراسي التي تهدف إلى تحفيز الإبداع اللغوي والمعرفي ، وتعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات ..
وأشرف قسم الإشراف التربوي ممثلا بشعبة اللغة العربية على تفعيل المسابقة على مستوى الميدان..
حيث بدأت المرحلة الأولى على مستوى المدارس ، وفي المرحلة الثانية تم تحكيم أعمال الفائزين على مستوى إدارة التعليم ، ليتم ترشيحهم للمنافسة على مستوى وزارة التعليم ..
والفائزون هم :
1- ( مسابقة تصميم تدريس ) الأستاذ عبدالرحمن بن رمضان بن خميس / ابتدائية فرسان الجزيرة الأهلية
2- ( مسابقة تصميم تطبيق ) الأستاذ أحمد محمد سالم المعداوي / متوسطة فرسان الجزيرة الأهلية
3- ( مسابقة وسم تويتر ) الطالب عبدالعزيز بن مشاري الشهراني / متوسطة فرسان الجزيرة الأهلية ..
بدوره بارك العبدالجبار للفائزين مثمنا الجهود المباركة للقائمين على المسابقة ،وخص بالشكر والتقدير ( الإشراف التربوي / اللغة العربية ) وكافة قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الذين تفاعلوا مع مجريات المسابقة منذ انطلاقتها ، متمنياً للفائزين كل التوفيق والنجاح في التصفيات الختامية على مستوى الوزارة .
الجدير ذكره أن الوزارة رصدت عدد من الجوائز للفائزين والفائزات بدءاً من المسابقة الأولى للمعلمين والمعلمات ، من خلال بناء مبادرة في تعليم مهارات الكتابة ، فيما تأتي المسابقة الثانية تصميم تدريس وحدة تعليمية بطريقة تعليم اللغة المعتمد على المهمات اللغوية ، أما المسابقة الثالثة فهي في تصميم تطبيق إلكتروني يخدم اللغة ، وتأتي المسابقة الرابعة للمعلمين والمعلمات في تأليف قصة في مجال أدب الأطفال، أما في جانب مسابقة الطلاب والطالبات فتأتي المسابقة الأولى بمسابقة وسم تويتر ” هاشتاق “، أما المسابقة الثانية فهي في الإملاء والتهجئة وتستهدف طلاب المرحلة الابتدائية.
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