يبدأ اعتباراًمن يوم الأحد 22 /3/ 1439 هـ تطبيق الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام لمدارس
#تعليم_الخرج ، علما أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة السابعة والربع، والحصة الأولى الساعة السابعة والنصف..
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تعرف علي بداء الدوام الشتوي
تعرف علي بداء الدوام الشتوي
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
يبدأ اعتباراًمن يوم الأحد 22 /3/ 1439 هـ تطبيق الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام لمدارس
يبدأ اعتباراًمن يوم الأحد 22 /3/ 1439 هـ تطبيق الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام لمدارس
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