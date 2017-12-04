انطلقت لهذا اليوم الاثنين فعاليات الملتقى العلمي التوعوي (كوني واعية) المقام على مدى يومين متتاليين بدءاً من اليوم الأثنين الموافق 16/ 3 / 1439 وحتى غدٍ الثلاثاء 17 / 3 / 1439 والذي عقدته إدارة تعليم الخرج ممثلة في الشؤون التعليمية قسم التوجيه والإرشاد على مستوى محافظتي الخرج والدلم . تحت رعاية مدير التعليم بالخرج الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار ، والمقام في مسرح مدارس الجامعة الأهلية في المركز الثقافي،وحضورمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذة / سماح بنت مبارك آل ذيبان وعدد من رئيسات الأقسام ، المشرفات التربويات ، قائدات المدارس ، المرشدات الطلابيات ، وقد احتوى الملتقى على العديد من المحاور التوعوية والتوجيهية والتربويةالتي تهدف إلى التوعية بأضرار المخدرات وآثارها السلبية ومالها من أضرار جسيمة وكيفية الوقاية منها وعلاجها للنهوض بمجتمع واعي وراقي فكراً وثقافةً إذ أن ذلك واجب ديني ووطني على كل فرد من أفراد المجتمع.
ابتدأ الملتقى بمقدمة ألقتها الأستاذة / غادة العمري المشرفة في قسم التوجيه والارشاد استهلت بدايتها بالحمدوالثناء على الله تعالى لتوفيقه لهذا الجمع المبارك والصلاة والسلام على نبيه الكريم ثم رحبت بجميع الحاضرات (أ/سماح ال ذيبان مساعد مدير التعليم، رئيسات الأقسام ،المشرفات التربويات،عضوات من مديرية مكافحة المخدرات ، منسوبات من مجمع الأمل والصحة النفسية،سفيرة كوني واعية، معلمات وأمهات) تلتها تلاوة عذبة بصوت سارة الحماد احدى طالبات المتوسطة الثانية لتحفيظ القران. عقب ذلك كلمة مسجلة لمديرالتعليم بالخرج سعادة الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار قائلاً:(سعادة المساعدة للشؤون التعليمية أ. سماح بنت مبارك الذيبان ، سعادة مديرة القسم النسائي لمكافحة المخدرات أ. منى بنت صلاح الشربيني ، سعادة مدير الإشراف التربوي أ. هدى بنت حبيب العتيبي ، رئيسات الأقسام ، المشرفات التربويات ، القيادات المدرسية ، بناتنا الطالبات. .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر الوعي الحالة العقلية التي يتم من خلالها إدراك الواقع والحقائق التي تجري من حولنا وذلك عن طريق اتصال الإنسان مع المحيط الذي يعيش فيه واحتكاكه به من ما سيسهم في إيجاد حالة من الوعي لديه بكل الأمور التي تجري وتحدث من حوله مما يجعله أكثر قدرة على إجراء المقاربات والمقارنات من منظوره هو وبالتالي سيصبح أكثر قدرة على اتخاذ القرارات التي تخص المجالات والقضايا المختلفة التي تطرأ له ، والوعي أيضا هو المحصول الفكري الذي ينضوي عليه عقل الإنسان بالإضافة إلى وجهات النظر المختلفة التي يحتوي عليها هذا العقل والتي تتعلق بالمفاهيم المختلفة التي تتمحور حول القضايا الحياتية والمعيشية ، ولعلنا في هذا الملتقى العلمي والتوعوي نلقي الضوء على موضوع مهم له تأثير على الفرد والمجتمع ، وذلك بالتعاون بين إدارة التعليم بمحافظة الخرج والقسم النسائي بمكافحة المخدرات ومجمع الأمل والصحة النفسية. .أخيرا أتوجه بالشكر للجان المنسقة والداعمة ممثلة في رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات أ. هند الرحمه ، وكذلك الدعم من مكتب المساعدة متمثلا في المستشارة والمشرف على مكتب المساعدة أ. أحلام الحقباني ، والشكر للإعلام التربوي متمثلا بمساعدة مدير العلاقات والإعلام أ. فاطمه العثمان. . والشكر كذلك للأستاذة جواهر المطرفي بالتنسيق بين الإدارة ونبراس. . والشكر موصول لشركة الجامعة للتدريب والتطوير على استضافة هذا الملتقى كل التوفيق لكم في الملتقى العلمي والتوعوي (كوني واعية ) ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .
تلتها كلمة مساعد مدير التعليم الاستاذة سماح آل ذيبان عبرت عن كلمتها قائلة:( الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نرحب بجميع الحضور فحياكم الله جميعا ً لا يمكننا أن نحب الآخرين ما لم نتمكّن من حب أنفسنا”، قول مأثور يحمل العديد من المعاني والدلائل، أبرزها أن الحب يزدهر ويكبر عندما نقدّمه للآخرين، ولكنه دائما يبدأ عند النفس، فعندما يحب المرء ذاته فإن العالم من حوله يصبح أكثر جمالا وجاذبية ونجاحا، فحب النفس ليس استثناء، حيث يتيح للمرء النظر إلى الأشياء والأشخاص والحياة بمنظور أفضل وأكثر إيجابية…عندما يحب المرء ذاته فإنه يصبح شخصا أفضل، لكون ذلك يحسّن الحالة النفسية والعاطفية، التي تنعكس إيجابيا على الصحة والحالة الجسدية. كما أن حب الذات واحترام النفس يجعلان الفرد يتمتّع بعلاقة أسرية دافئة وناجحة، قائمة على العطاء والاحترام المتبادل ، وخالية من أي ازدراء أو سوء معاملة، ما يساعد على استمرار الحياة الأسرية ونجاحها.ويشير الخبراء إلى أن حب الذات واحترامها يعتبران من العوامل الرئيسية في تكوين شخصية سوية ومؤثّرة وناجحة اجتماعيا وعمليا، إلا أنهم يؤكدون أن الإفراط في ذلك والمبالغة في تقدير الذات قد يؤديان إلى الأنانية التي تأتي بنتيجة عكسية على حياة الفرد.إذاً لأنني أحب ذاتي أحب من حولي فأنا هنا اليوم من أجل ذاتي ..من أجل من أحب ومن أجل وطني…)وختمت بالشكر الجزيل الوافر لسعادة مدير التعليم د عبدالرحمن لدعمه المتواصل ولشركة الجامعة على الاستضافة وقسم الاشراف النسائي للمخدرات بالرياض ممثلاً في الاستاذة منى الشرييني ومستشفى الصحة النفسيةو للمنسقة أ/جواهر المطرفي وللاعلام التربوي والعلاقات وقسم توجيه الطالبات.
وليها كلمة الأستاذة /هند الرحمة رئيسة قسم التوجيه والارشاد رحبت فيها بالجميع شاكرة لحضورهن ثم بينت الدور التي تقوم به وزارة التعليم وحرصها على منسوبيها وطالباتها وطلابها وماتعمله من جهود مكثفة من اعداد الخطط وتنفيذ البرامج التي تجابه هذه الآفة التي تعد خطر عظيم يهدد المجتمع ومن هذا المنطلق كانت هذه البادرة لملتقى (كوني واعية) بتنسيق من سفيرة الملتقى بالتعاون مع مستشفى الأمل والصحة النفسية ومديرة مكافحة المخدرات.
عقب ذلك كلمة مديرة القسم النسائي لمكافحة المخدرات ومستشارة اللجنة الوطنيةلمكافحة المخدرات أ/ منى الشربيني ذكرت بأن طاهرة المخدرات قضية أرهقت كاهل المجتمع لذا يشرفني أن أكون ضمن هذه المنظومة الهادفة التي تهدف للوقوف كسد منيع ضد هذه الآفة وأشكر كل من أسهم في اتمام هذا العمل كماأرجو أن نكون أدينا الرسالة على أتم وجه.
- عرض فلم (الحلقة المغلقة) الذي تحدث عن جهود المملكة العربية السعودية علاجياً وتأهيلياً لمكافحة المخدرات. كلمة الأخصائية الاجتماعية في مستشفى الأمل /إمتثال الحربي : تحدثت عن مجمع الأمل والصحة النفسية والخدمات والرعاية التي يقدمها ودور كل قسم في المستشفى مبينة أن كادر متكامل يتعامل مع المريض من أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي بالتعاون مع الأسرة وليس الطبيب فحسب. كما كان للأستاذة/فوزية العمري كلمة حول محور وحدة الخدمات الاجتماعية نحو بيئة مدرسية مستقرة .بعثت فيها ثلاث رسائل :الأولى تحية خاصة للحضور والثانية أتمنى أن يكون تواجدي بينكم مباركاً ونافعا أما الرسالة الثالثة فهي لوطني لنوجد جيل واعيا بإذن الله..)ثم بينت الخدمات التي تقدمها الوحدة وعلاجهم للخلل واعطاؤهم للتوجيهات اللازمة للمرشدات حتى يقمن بدورهن على أكمل وجه كما تحدثت عن استقبالهم للحالات المحولة لهم واستطاعتهم تغييرها فكريا وسلوكيا بنجاح . عقبها كلمة للأخصائية النفسية/ هدى الدهيمي تحدثت فيها عن الاكتشاف المبكر للحالات قبل وصولها للمرض النفسي وطرق الوقاية من الأعراض والأمراض النفسية.
- ثم وجه الحضور استفساراتهم عن بعض الاحالات لمنسوبات مجمع الامل إذ أبدت الأخصائيات تجاوبهن وتفاعلهن معهن
- عرض مرئي لفلم (عـبـرتـي) لفتيات عائدات من عالم الإدمان. كلمةأ/فوزية الشهري إذ تحدثت عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدى انتشارها وأسبابها وسلسلة الإدمان إذ يجب المسارعة في معالجة الحالة قبل وصولها لمرحلة الادمان . عقبها كلمة أ/منى الشربيني تحدثت عن الوقايةو الأسرية ودورها في حماية النشء مبينة أن الأسرة هي النواة الأولى لحماية الأبناء وثم المدرسة
- عرض فلم مري توعوي للتعريف بمبادرة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” ولي ذلك كلمة الأخصائية النفسية /إبتسام القرني تحدثت عن خطوات الارشاد والعلاج وأهداف وجود المركز الوطني للاستشارات . كما ألقت أ/جواهر المطرفي كلمة حول تقدير الذات والثقة بالنفس عبرت فيها عن وجوب تعزيز وتقدير النفس البشرية وأن ذلك ينبع بداية من الأسرة ثم المدرسة موجهة رسالتها للجميع داعية إلى تكثيف الجهود للمحافظة على الجيل من الوقوع في هذه الآفة. اختتم اللقاء بكلمة أ/عبير القحطاني مشرفة التوجيه والارشاد تحدثت فيها عن السعادة من منظور شرعي مبينة أن مفهومها أعمق من الفرح إذ أن السعادة الحقيقية تكمن فيما بينه القران الكريم في الدنيا بالرضا والطمأنينة التي لاتأتي إلا بالإيمان وفي الاخرة في النعيم المقيم وهذا لايصل إليه الانسان إلى بالوصول للأسباب والعمل بها.
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