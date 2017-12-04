أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، تنفيذ حكم القتل قصاصا بجان يمني الجنسية في مدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن الجاني عادل بن عبد الكريم بن علي الغنام “يمني الجنسية”، أقدم على قتل مواطنه عبد الغني سيف سعيد، بعد أن قام بالتخطيط والترصد للمجني عليه وعند خروجه من إحدى مؤسسات الصرافة بالرياض أطلق النار عليه، ما أدى لوفاته وسلب ما معه من مال.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “خبار24”.
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