أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تعمل على معالجة أوضاع العاملين في إحدى المنشآت المتخصصة في الصناعات التحويلية بمدينة جازان، بعد انتهاء عقودهم بنهاية الأعمال في جميع مشروعات المنشأة.
وأوضحت الوزارة، أنها تسعى إلى إيجاد فرص عمل لهم في منشآت أخرى داخل وخارج المنطقة.
وأشارت، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لإيجاد فرص عمل مباشرة للمواطنين، وذلك بالاستعانة بالصندوق والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، إلى جانب تسجيلهم في برنامج “ساند” المخصص للمتعطلين عن العمل لحين توفير فرص عمل مناسبة.
وكان عدد من العاملين بمدينة جازان للصناعات التحويلية اتهموا الشركة بفصلهم تعسفيا بحجة انتهاء عقود الشركات التي يعملون فيها، مشيرين إلى أن عددهم يبلغ نحو ألف مواطن، واتهموا كذلك مدير الشركة وهو وافد عربي بتسريحهم، فيما نفت الشركة ذلك. وفق”أخبار24″.
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