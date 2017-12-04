أثارت أحذية المصلين أمام المساجد اهتمامات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، حيث تساءلت عن عملية ترتيبها والخطط التي وضعت لذلك.
وأجابت وزارة الشؤون الإسلامية وفقا لـ”الوطن”، على تساؤلات اللجنة، بالتأكيد على تخصيصها أماكن لوضع الأحذية، لكن عدداً من المصلين لا يلتزمون بذلك.
وأكدت حرصها على ترتيب الأحذية وتوفير أماكن مخصصة لها ووضع الخطط لذلك، لافتة إلى أن عدم التزام المصلين بها يعود إلى ثقافتهم.
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