نشرت مصادر يمنية صوراً للسيارة المصفحة التي كان يستقلها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قبل عملية اغتياله، مؤكدة أن اغتياله تم بعد أن اشتبكت ميليشيات الحوثي مع موكبه وقتلت بعض مرافقيه، من بينهم القيادي في الحزب محمد القاسمي.
وأوضحت المصادر أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تم اعتراض موكبه عند مفرق خولان وهو في طريقة لمأرب، وتم قتله بواسطة القناصة.
وأضافت أنه تمت ملاحقته عن طريق 20 سيارة عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية، وتمت تصفيته بتوجيهات مباشرة من زعيم الميليشيات الحوثية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج