تمكن الإنتربول السعودي من استرداد وافد متهم في قضية تزوير، كان قد هرب إلى خارج المملكة بعد اكتشاف الجهات المختصة لجريمته.
ولاحق الإنتربول المتهم (م.س.ص) الذي يحمل الجنسية اليمنية، بالخارج إلى أن تم القبض عليه وإعادته للمملكة، حيث جرى تسليمه الجمعة الماضية للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكان المتهم المقبوض عليه قد قام بالتزوير في محرر رسمي، واستخدمه بالاشتراك مع شخص آخر، قبل أن يهرب إلى الخارج.وفق “أخبار 24”.
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