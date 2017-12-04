أعلن المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد السبر، صدور قرار بكف يد اثنين من أعضاء فرقة الهيئة عن العمل إلى حين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في واقعة مشادة مع فتاة بجوار مجمع تجاري بالرياض.
جاء ذلك في بيان إلحاقي للهيئة، بشأن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر تجمهراً حول دورية تابعة للهيئة، إذ قال متداولوه إن أحد أعضاء الهيئة حاول الاعتداء بالضرب على فتاة في أحد شوارع الرياض.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات المقطع، فيما قال شقيق الفتاة إن أعضاء الهيئة اعتدوا على شقيقته بالضرب وأصابوها بجروح وأخذوا هاتفها الجوال، مشيراً إلى أنها نُقلت للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وأن زميلاتها وثَّقوا الواقعة بالفيديو.وفق “أخبار 24”.
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