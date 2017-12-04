ذكرت مصادر أن وزارة النقل وجهت عددا من فروعها لوضع الترتيبات اللازمة لرفع السرعات النظامية في الطرق السريعة إلى 140 كم بدلاً من 120 كم.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات شملت وضع لوحات مرورية على الطرق بعد كل 10 كيلو مترات توضح أرقام السرعات الجديدة، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أن قرار رفع السرعات سيشمل في المرحلة الأولى الطرق التي تربط الرياض بكل من الطائف، والشرقية، والقصيم.
وأبانت أن التوجيه جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الحوادث المرورية، ومن ضمنها رفع السرعات النظامية على الطرق السريعة.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية كشف في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً عن اتجاه لرفع السرعات في بعض الطرق السريعة المؤهلة إلى 140 كم في الساعة، وذلك ضمن خطة تطوير وتحديث أنظمة المرور التي سيتم تنفيذها خلال الأربعة أشهر المقبلة.
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