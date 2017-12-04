أعرب الدكتور غسان السليمان في أول تصريح له بعد صدور الأمر الملكي أمس بإعفائه من منصبه، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولوزير التجارة والاستثمار، لإتاحة الفرصة له لخدمة الوطن من منبر هيئة المنشآت طوال ١٦ شهرا.
وأكد أنه سيستمر في المساهمة لتحقيق رؤية 2030 من موقعه في القطاع الخاص، موجها الشكر لجميع العاملين في هيئة المنشآت والشركاء والداعمين، مطالبا الجميع بالعفو عن أي تقصير حدث.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمس أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور غسان السليمان المستشار بوزارة التجارة والاستثمار من منصبه.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج