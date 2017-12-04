قال الدفاع المدني إن الحريق الذي اندلع في سوق “فلامنجو مول” بجدة مساء أمس الأحد أسفر عن إصابة 9 أشخاص (امرأتان و7 رجال)، فيما تم إخلاء نحو ألف شخص من السوق.
وأضح الدفاع المدني في بيان أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى بواسطة فرق الهلال الأحمر بينهم امرأة، فيما تمت معالجة الآخرين في الموقع.
وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، فيما باشرت فرق الإنقاذ إجراءات الإخلاء الفوري للمتسوقين من المركز التجاري حفاظا على سلامتهم، كما تم تمشيط الممرات وزوايا المركز للتأكد من خروج الجميع بسلام.
وكانت صور ومقاطع فيديو أظهرت تصاعد ألسنة اللهب من المركز التجاري، والجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق باستخدام خراطيم المياه، والسلالم، والآليات المساندة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج