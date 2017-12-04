ذكرت شرطة منطقة الرياض أنها قامت بإحضار القائمين على الحفل المختلط الذي شهد عرضا للأزياء بمناسبة افتتاح أكاديمية للتجميل، وأحالتهم إلى النيابة العامة.
وأوضحت شرطة المنطقة أنه إشارة إلى المقطع المتداول المتضمن إقدام إحدى الجهات على تنفيذ عرض شارك في تقديمه عدد من الفتيات، حيث ثبت مخالفة الجهة المنظمة للتعليمات المبلغة في هذا الشأن وعدم حصولها على التصاريح اللازمة.
وأضافت أنه بناء على ذلك تم إحضار القائمين على الحفل وجرى إحالتهم رفق الأوراق لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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