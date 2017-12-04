على الرغم من إخفاق المدرب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي في قيادة منتخبه السابق التشيلي للوصول لنهائيات كأس العالم 2018، إلا أن نجم الفريق آرتوروا فيدال، استفاض في مدح مدربه السابق، مؤكدًا أنه قام بعمله على أكمل وجه، ولولا سوء الطالع لأكمل مهمته بالوصول للمونديال، بعد الفوز بكوبا أمريكا 2016 والوصول لنهائي كأس القارات 2017.
وتمنى متوسط ميدان بايرن ميونخ كل التوفيق لصاحب الـ49 عامًا مع الأخضر في كأس العالم، مشيرًا إلى أن حزنه على عدم التأهل للمسابقة، لن يمنعه من الدعاء لبيتزي مع السعودية، وفي هذا الصدد قال في تصريحات نقلتها صحيفة الماركا نقلاً عن راديو بيو بيو “إنه مدرب أكثر من رائع (بيتزي)، وآمل أن يُحقق نتائج جيدة مع المنتخب السعودي في كأس العالم”.
وأضاف “أنا ممتن كثيرًا لما قدمه لمنتخبي في الفترة الماضية، صحيح لم نتأهل لكأس العالم، لكننا فُزنا معك بكوبا أمريكا ولعبنا نهائي كأس القارات، لذا أدعو له بالتوفيق مع السعودية”.
على صعيد آخر، سُئل عن رأيه في التقارير التي تتحدث عن اقتراب مواطنه خايمي فيرا من تولي قيادة لاروخا خلفًا لبيتزي، فأجاب قائلاً “أنا أعرفه منذ طفولتي، فهو من أعطاني الفرصة لأول مرة وأعرف أسلوبه. لا خلاف أبدًا على أنه مدرب كبير، وأثبت ذلك مع فريق ديبورتيفو إكيكي، حيث فاز معه بكوبا ليبرتادورس بدون لاعبين كبار، وأعتقد أن سيكون اختيارًا مثاليًا”.وفق “عين اليوم”.
وكان بيتزي قد ترك منصبه على رأس القيادة الفنية لمنتخب تشيلي، فور تلقي صدمة الغياب عن نهائيات كأس العالم، وجاء ذلك بالتزامن مع إقالة ابن جلدته باوزا من تدريب المنتخب السعودي، بعد عروضه المتواضعة، منذ استلامه المهمة خلفًا للهولندي فان مارفيك، الذي قاد المنتخب للعودة إلى المحفل العالمي للمرة الأولى منذ 12 عامًا.
وبمُجرد أن تسلم بيتزي تدريب المنتخب السعودي، أوقعته قرعة المونديال في مجموعة تبدو في المتناول مع الثلاثي “مصر، أوروجواي وروسيا”، علمًا بأنه تفوق من قبل على مدرب ثعالب أورجواي أوسكار تاباريز بنتيجة 3-1 في تصفيات كأس العالم، وتعادل مع المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف بهدف لمثله في كأس القارات الأخيرة، في المقابل سيكون الصدام الأول تاريخيًا بينه وبين مواطنه هيكتور كوبر.
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