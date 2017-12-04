أكد المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن الصندوق لم ولن يتخلى عن المواطنين ويسلمهم للبنوك كما يُشاع، مبيناً أن الصندوق أُنشئ بهدف خدمة المواطن أولاً ولا تزال هذه هي الرسالة التي يرتكز عليها ويسعى إلى تجويدها بأفضل الخدمات والقرارات.
وأضاف العصيمي أن مركز العناية بالمستفيدين بالصندوق يقوم بدور الاستشاري للمواطن، من حيث تقديم المسار التمويلي الأنسب، وفق سجله الائتماني وإمكاناته المالية؛ بهدف سرعة تملكه للمسكن المناسب.
وكشف أن مركز العناية بالمستفيدين تلقى 14.2 ألف طلب تمويل مدعوم، خلال الفترة من منتصف مايو حتى شهر نوفمبر من العام الحالي، مشيراً إلى أن المواطنين لا يزالون يتقدمون بطلبات للمركز للحصول على التمويل المدعوم.
يذكر أن برنامج التمويل السكني المدعوم هو برنامج يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويستهدف قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، الذين يتم التخصيص لهم وإصدار أرقامهم بشكل شهري، حيث يحصل المستفيد على التمويل من أحد الممولين العقاريين ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي.وفق “أخبار 24”.
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