توفيت طفلة في الثالثة من عمرها جراء خطأ طبي تعرضت له في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدمام، فيما تقدم والدها بشكوى إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية؛ للتحقيق في الواقعة.
وروى والد الطفلة ويدعى جمعان الزهراني وفقاً لـ”تواصل”، تفاصيل ما جرى لابنته “إيلاف” منذ دخولها المستشفى وحتى وفاتها، لافتاً إلى أنه ذهب بابنته للمستشفى؛ بسبب إصابتها بجفاف بسيط وهبوط في السكر.
وأضاف الزهراني أن المستشفى أجرى الفحوصات الأولية لابنته وبناءً عليها تم إعطاؤها مضادات وبعض الأدوية التي سبّبت لها صعوبة في البلع، مشيراً إلى أن الأطباء قرروا بعدها إجراء أشعة لها على منطقة الصدر فتم إعطاؤها جرعة أكبر من اللازم بالنسبة لطفلة من مادة الصبغة عن طريق الفم.
وأشار إلى أن ابنته أصيبت بسبب تلك الجرعة بالتهاب رئوي حاد دخلت على إثره العناية المركزة وتوقف قلبها عدة مرات وحاول المستشفى إنعاشه، لكن الحالة تدهورت خلال 48 ساعة ودخلت في غيبوبة إلى أن فارقت الحياة.
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