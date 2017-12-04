روى والد الفتاة التي توفيت متأثرةً بإصابتها بحالة تسمم غذائي؛ إثر تناولها وجبة من أحد مطاعم محايل عسير مؤخراً، تفاصيل الواقعة، فيما وجه أمير منطقة عسير بمنع عمال المطعم من السفر.
وبيّن والد الفتاة ويدعى أحمد فايع في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن إحدى بناته تعمل في أحد أسواق بندة بمحايل وطلب منها شقيقاتها إحضار وجبات بيتزا ومكرونة لهن من أحد المطاعم القريبة من عملها خلال عودتها إلى المنزل.
وأضاف أن ابنته أحضرت وجبات من أحد المطاعم بالفعل وتناولتها مع شقيقاتها، لكن فوجئن بتعرضهن لأعراض تورم في الوجه والأيدي.
وأشار إلى أنه سارع بنقلهن لأحد المستشفيات الخاصة، والذي رفض استقبال حالتهن رغم تعرض إحداهن لحالة إغماء أمام بوابة المستشفى، قبل أن يضطر لنقلهن إلى المستشفى المركزي وهناك توفيت ابنته.
بدوره وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بالتحفظ ومنع سفر عمال المطعم، فيما كشفت مصادر أن الموقوفين بالقضية هم أربعة عمال؛ ثلاثة منهم من الجنسية الفلبينية والرابع من جنسية عربية.
وأوضح وكيل محافظة محايل عسير علي الفلقي وفقاً لـ”عكاظ”، أن أمير المنطقة وجه بإغلاق المطعم وإحالة القضية للنيابة العامة؛ لإجراء التحقيقات اللازمة فيها، لافتًا إلى أن الجهات المعنية ستعلن نتائج التحقيقات بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
فيديو | وفاة فتاة في #محايل_عسير بسبب حالة تسمم. #الراصد pic.twitter.com/sVgZ5aGj5u
— الراصد (@alraasd) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧
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