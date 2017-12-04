وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار كثيف في حفل زواج بمحافظة طريب بمنطقة عسير، رغم وجود دوريات الأمن التي طالبت بوقف إطلاق النار، إلا أنه لم تتم الاستجابة لهم.
ويظهر المقطع إطلاق النار بشكل كثيف داخل حلقة لتأدية رقصة العرضة احتفالاً بمناسبة زواج، وتحرك الدوريات الأمنية حولها، وتوجيه عناصر الشرطة عبر مكبرات الصوت بضرورة وقف إطلاق النار، غير أن بعض المحتفلين لم يلتزموا بتعليمات الدوريات الأمنية، واستمروا في إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية.
وفق “أخبار 24”.
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