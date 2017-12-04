كشفت مصادر تفاصيل القضايا المتهم فيها قاضٍ سابق بمكة المكرمة، حيث تراوحت التهم بين استغلال موقعه لإقامة علاقات محرمة وتخبيب نساء متزوجات والإساءة للسلك القضائي.
وأوضحت أن القضية الأولى تعود لاتهام مواطن للقاضي بإقامة علاقة محرمة مع طليقته، التي سبق أن قضى لصالحها في قضيتي فسخ نكاحها ونفقتها، إذ تعرف عليها خلال فترة نظر القضية وأقام علاقة معها، ومن ثم تقدم لخطبتها بعد فسخ نكاحها من زوجها، إلا أنه لم يكمل إجراءات الزواج.
أما القضية الثانية، فتشير لائحة الدعوى إلى أن القاضي أقام علاقة مع امرأة أثناء نظره قضية ضد طليقها تطالب فيها بإلزامه بسداد قرض بمبلغ 92 ألف ريال، إذ قضى لصالحها وطلب منها مقابلاً مادياً، فيما رفض التماس طليقها بإعادة النظر في الحكم والاعتراض عليه، وأقام علاقة مع ذويها وكان يتردد على منزلهم وطلب الزواج منها.
وأبانت المصادر بحسب “المدينة” أن القاضي اتُهم أيضاً بتخبيب امرأة بالرياض على زوجها، إذ كان يحرضها على فسخ نكاحها رغم حرصها على زوجها، فضلاً عن اتهامه بسبّ أزواج النساء الثلاث خلال مكالماته الهاتفية معهن.
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