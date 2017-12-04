زار الأمير طلال بن عبدالعزيز، حفيده الأمير الوليد بن خالد بن طلال، للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه مؤخراً لنزيف رئوي.
وقال الأمير خالد شاكراً والده على الزيارة: “سيدي في خاطري الكثير، ولكن مهما قلت فلن أوفيكم حقكم، ولكن بكل معاني التقدير أهديها لكم على تكلفكم ومجيئكم للاطمئنان على حفيدكم، واسأل الله أن يحفظكم أينما كنتم”.
ونشر الأمير خالد صوراً للزيارة، كما نشر صورتين لنجليه سعود ومحمد، وهما يودعان جدهما الأمير طلال في سيارته لدى مغادرته.وفق “أخبار 24”.
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