دشن خبير الأرصاد الجوي وأقدم مقدمي النشرة الجوية في التلفزيون السعودي حسن كراني، حسابه على موقع “تويتر”، وذلك للحديث عن أحوال الطقس والمتغيرات المناخية في المملكة بشكل يومي.
وكتب كراني في أول تغريدة له بعد تدشين حسابه قائلاً: “بسم الله الرحمن الرحيم وبهِ نستعين، على بركة الله أعلن عن إطلاق حسابي الشخصي والوحيد بتويتر، وأسأل الله تعالى أن يعينني ويمكنني من إعطاء معلومات إرصادية تفيد كل من يهتم بها ويطلع عليها”.
يذكر أن حسن كراني عمل على تقديم النشرة الجوية في التلفزيون السعودي بعد نشرات الأخبار لمدة 30 عاماً، ويمتلك خبرة 40 عاماً في مجال الطقس، واشتهر بابتسامته وجملة “شكراً لإصغائكم مع أحلى الأماني” التي كان يقولها في نهاية كل نشرة.وفق “أخبار 24”.
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