تضمنت الخطة الحديثة التي طرحتها مؤخراً الإدارة العامة للمرور، توفير كاميرات ” Body Cam” للعناصر الميدانية؛ كي يتمكنوا من توثيق وإدارة الأداء، وتطوير إجراءات البلاغ عن الحوادث، وتحديد مواقعها باستخدام الأنظمة التقنية.
وكشفت الخطة، وفقاً لـ “الوطن”، عن أن إدارة المرور تعتزم تجهيز الدوريات بكاميرات مراقبة مثبتة داخل المركبات، ولصق كاميرات”Body Cam على عناصر المرور، وذلك في إطار تطوير قدرات وإمكانيات رجال المرور.
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