روى أحد الشبان الذين التقى بھم ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان في منتزه “شرعان” الذي يبعد 50 كلم عن محافظة العلا، تفاصیل الحديث الجانبي الذي دار معه.
وقال الشاب ويدعى نايف العنزي في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه من تبوك وكان في رحلة مع بعض أصدقائه بمنتزه “شرعان”؛ للاستمتاع بالجبال والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها تلك المنطقة، لافتًا إلى أنهم تفاجأوا بدخول ولي العهد عليهم خلال تجهيزيهم مشروبات بعد تناولهم الغداء.
وبيّن العنزي أن ولي العهد حرص على تقديم الاعتذار لهم خشية أن يكون أزعجهم الموكب، مشيرًا إلى أنه رحب بطلبهم بالتقاط صور معه، قائلاً وسط تواضع كبير: “أبشروا ما طلبتم شيء”.وفق “أخبار 24”.
فيديو | #الراصد يستضيف الشاب نايف العنزي أحد الذين التقوا بالأمير #محمد_بن_سلمان في #العلا.pic.twitter.com/LMDo635N7T
— الراصد (@alraasd) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧
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