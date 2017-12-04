كشف شقيق الفتاة التي أظهر مقطع فيديو متداول مشادة بينها وبين أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض تفاصيل الواقعة، مبيناً أن أخته أصيبت في فكها وكسرت أظافرها.
وأوضح، وفقاً لـ “سبق”، أن أخته تعمل في محل داخل مركز تجاري، وكانت تجلس خارج المحل فتوقف رجال من الهيئة وألحوا عليها بدخول المحل، فأوضحت لهم أنها لا تستطيع الدخول، فجاء زميلاتها ووثقوا الموقف بالفيديو، ما اعتبره أعضاء الهيئة استفزازاً لهم، وطاردوهم إلى داخل المحل، وهناك انهالوا على أخته بالضرب.
وأشار إلى أنهم سحبوا أخته خارج المحل وأكملوا ضربها، فتكسرت أظافرها وتعرضت لضربة على الفك، وسحبوا الجوال قبل أن يعيدوه، مبيناً أن شقيقته نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حضرت دوريات الشرطة للوقوف على الواقعة.
وأكد شقيق الفتاة أن لديه شهوداً على هذه الرواية، كما أن لديه مقطع فيديو يثبت ما حدث، علاوة على كاميرات المراقبة في المحل، في الوقت الذي تداول فيه مغردون على “تويتر” صوراً قالوا إنها للفتاة التي تعرضت للاعتداء، أظهرت تعرضها لجروح في أصابعها نتيجة كسر أظافرها.
يذكر أن الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض قد علق على مقطع الفيديو، بقوله إن الهيئة ستتحقق من ملابساته، وستتخذ اللازم في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
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