عثر عامل نظافة في مكة المكرمة فجر أمس الأحد، أثناء مباشرة عمله، على طفل رضيع ملقى بين سيارتين متوقفتين في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وموضوع داخل كيس.
وقالت مصادر وفقاً لـ “المدينة”، إن الدوريات الأمنية حضرت إلى الموقع، وسلمت الطفل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسجلت محضراً بالواقعة.
وأضافت المصادر أن فرع وزارة العمل بمكة المكرمة نقل الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال للكشف عليه، وتلقي الرعاية الطبية الكاملة فيها.
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