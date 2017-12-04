كرمت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية صباح اليوم الأحد 15-3-1439 هـ سفراء الجودة والتميز من أولياء أمور الطلاب والمعلمين وطلاب المدرسة وذلك ضمن فعاليات يوم الجودة العالمي في التعليم 2017 تحت شعار ( القيادة التربوية تصنع الفرق ) ، حيث أقيم حفلا بهذه المناسبة القى قائد المدرسة الأستاذ فيصل البريقي كلمة شكر فيها أولياء أمور الطلاب على حسن تواصلهم الدائم مع المدرسة ومتابعة أبنائهم ، كما شكر المعلمين والطلاب على تميزهم هذا العام .
تجدر الإشارة أن لجنة التميز والجودة في المدرسة أعدت ضوابط اختيار سفراء التميز والجودة ومنها للمعلمين : المحافظة على وقت الدوام ، والتدريس الفعال ، ومتابعة الطلاب ، والتجديد والابتكار ، وكذلك التواصل والتعاون مع المدرسة ، ومتابعة الأبن وذلك لولي الأمر ، أما ضوابط اختيار سفراء الجودة من الطلاب فكانت : المواظبة على الحضور وعدم الغياب ، والتفوق الدراسي ، والتحلي بالأخلاق الفاضلة.
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