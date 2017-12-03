فوجئ عدد كبير من سائقي السيارات على طريق الرين – بيشة، بإطارات سياراتهم وقد ثُقبت بفعل مسامير زرعها مجهول على الطريق، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية على الطريق.
وأظهر مقطع فيديو السيارات الصغيرة والكبيرة والشاحنات قد تراصت على جانبي الطريق حتى يتم تنظيفه من المسامير المزروعة فيه من قبل شخص مجهول، حيث نتج عنها تضرر عدد من إطارات السيارات، وتوقفها عن العمل، وتعطل الحركة، حيث خشي باقي السائقين من السير على الطريق.
وأثار ذلك الفعل كل من شاهد المقطع، متهمين من قام به بأنه غير طبيعي، ويعكس شخصية غير سوية، مطالبين بالبحث عنه وعقابه بما يتناسب مع الضرر الذي أوقعه على السائقين وتعطل الحركة المرورية.
فيديو | مخربون يزرعون طريق “الرين – بيشة” بالمسامير متسببين بتعطل حركة السير. pic.twitter.com/7jxd5mGDdt
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