استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.
وأوضح مصدر بالجيش في تصريح له أن معارك ضارية خاضتها قوات من الجيش ضد الميليشيا الانقلابية في جبهة الميمنة بمديرية صرواح، وأن الجيش فرض سيطرته على مواقع استراتيجية بالمديرية.
وأشار إلى أن الجيش حرّر موقعي الشايف والحمراء، وسط فرار لعناصر الميليشيا الانقلابية، بعد تكبدها أكثر من ثلاثة قتلى وإصابة آخرين، إضافة إلى خسائر فادحة في العتاد والمعدات. وفق “أخبار24”.
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