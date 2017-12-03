قررت المديرية العامة لصحة الطائف، اليوم الأحد، إغلاق 4 مجمعات طبية شهيرة، إثر رصد عدد من المخالفات أثناء جولات تفتيشية مفاجئة من قبل إدارة شؤون القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف بالإنابة، عيضة بن ربيع الهذلي، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها قيام التمريض بالكشف في أقسام الطوارئ دون طبيب، وعدم وجود تعقيم، وهروب بعض الأطباء أثناء جولة اللجنة، وعدم وجود استشارية نساء وولادة، ووجود نموذج لفحص العمالة يفتقد لتدوين الأمراض، ويكتفي بسلامة المراجع فقط.
وأضاف: كما تمت ملاحظة عدم إبراز التسعيرة المعتمدة من مديرية الشئون الصحية، وانتهاء التراخيص المهنية لبعض العاملين، ورصد أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية وأدوات طبية غير معقمة، ونقص في القوى العاملة لتقديم الخدمات الصحية للمراجعين. وفق”أخبار24″.
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