أظهرت صورة التُقطت حديثا الأمير خالد بن طلال وابنه الوليد، حيث يتابع الأب بكل اهتمام حالة ابنه الذي يخضع للعلاج، عقب الإصابة الأخيرة بالنزيف.
ولقيت الصورة التي نشرتها الأميرة ريما بنت طلال عبر حسابها في “تويتر”، تعليقات عديدة من متابعين لهجوا بالدعاء لله بأن يشفي الأمير الذي يرقد في غيبوبة، وأن يلهم والده وأهله الصبر.
يُذكر أن الأمير خالد بن طلال أعلن عن تحسن حالة نجله الوليد، نافيا إشاعات عن وفاته، وموضحا أنه تمت السيطرة على نزيف حدث بالرئة، وذلك بعلاجه بالكي.
وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج